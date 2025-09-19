US-Senatoren drängen auf Anerkennung des Palästinenserstaates

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass eine Gruppe von US-Senatoren die erste Resolution im Senat eingebracht hat, in der die Anerkennung eines palästinensischen Staates gefordert wird, was eine subtile Wende in Washington signalisiert, da sich der Gaza-Konflikt seinem zweiten Jahr nähert. Die von den Demokraten angeführte Maßnahme strebt eine friedliche Lösung neben einem sicheren Israel an und gibt Hoffnung auf eine Linderung der humanitären Krise. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Resolution in einer von den Republikanern kontrollierten Kammer verabschiedet wird, spiegelt sie die wachsende Besorgnis der Gesetzgeber über die anhaltende Gewalt wider. Auch im Repräsentantenhaus wächst Unterstützung, wo Mitglieder Briefe in Umlauf bringen, in denen sie sich für die Anerkennung aussprechen.