US-Senator will Trumps Kriegsmacht einschränken, während die Spannungen zwischen Israel und dem Iran zunehmen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . US-Senator Tim Kaine hat eine Resolution erneut eingebracht, die US-Präsident Trump daran hindern soll, ohne Zustimmung des Kongresses eine Militäraktion gegen den Iran zu starten.

Das könnte Sie auch interessieren:



"Es ist nicht in unserem nationalen Sicherheitsinteresse, in einen Krieg mit dem Iran zu geraten, es sei denn, dieser Krieg ist absolut notwendig, um die USA zu verteidigen. Ich bin zutiefst besorgt, dass die jüngste Eskalation der Feindseligkeiten zwischen Israel und dem Iran die USA schnell in einen weiteren endlosen Konflikt hineinziehen könnte."

Der Schritt folgt auf erneute Gewalt zwischen dem Iran und Israel, die Befürchtungen über einen größeren Konflikt in der Region auslöst. Kaine argumentiert, dass nur der Kongress das verfassungsmäßige Recht habe, einen Krieg zu erklären, und warnt davor, in einen weiteren langwierigen Konflikt hineingezogen zu werden.