US-Senat billigt Gesetzentwurf zur Beendigung des Regierungsstillstands

Der Senat der Vereinigten Staaten hat einen Kompromissentwurf verabschiedet, der darauf abzielt, den längsten Regierungsstillstand des Landes zu beenden und damit eine große Hürde nach wochenlangen festgefahrenen Verhandlungen und weitreichenden Störungen im gesamten Bundesdienst zu nehmen.

Die Maßnahme wurde mit 60 zu 40 Stimmen angenommen, mit starker Unterstützung der Republikaner und der Unterstützung von acht Demokraten. Der Gesetzentwurf stellt die Finanzierung von Bundesbehörden wieder her, die seit dem 1. Oktober nicht mehr finanziert sind, und stoppt den Plan von Präsident Donald Trump, die Belegschaft des Bundes zu schrumpfen und Entlassungen bis zum 30. Januar zu blockieren.

Demokraten frustriert über fehlende Garantien für Gesundheitszuschüsse

Die Demokraten drängten auf Zusicherungen über das Auslaufen von Gesundheitssubventionen, von denen 24 Millionen Amerikaner betroffen sind, aber das Abkommen sieht nur eine Abstimmung im Dezember vor, ohne eine Verlängerung zu garantieren. Mehrere demokratische Abgeordnete äußerten sich frustriert und argumentierten, dass ihr Einfluss zu konkreteren Verpflichtungen hätte führen müssen.

Der Gesetzentwurf geht nun an das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus, wo Sprecher Mike Johnson angedeutet hat, dass er ihn bereits am Mittwoch verabschieden will, bevor er ihn an Trump weiterleitet. Der Präsident hat das Abkommen als "sehr gut" bezeichnet und signalisiert, dass er es unterzeichnen will.

Die Demokraten im Senat sind nach wie vor gespalten. Dick Durbin, die Nummer zwei der Demokraten in der Kammer, sagte, der Shutdown scheine "eine Gelegenheit zu sein", bessere politische Ergebnisse zu erzielen, räumte aber ein, dass die Bemühungen "nicht funktioniert" hätten.

Der Shutdown hat zu erheblichen Störungen geführt, darunter gestoppte Lebensmittelleistungen für Millionen, unbezahlte Bundesbedienstete und Verspätungen im gesamten Luftverkehrssystem. Eine Umfrage Ende Oktober zeigte , dass 50 Prozent der Amerikaner den Republikanern die Schuld gaben, während 43 Prozent den Demokraten die Schuld gaben.

Der Gesetzentwurf hält die Finanzierung der Regierung bis zum 30. Januar aufrecht und hält den derzeitigen Kurs aufrecht, die Staatsverschuldung jährlich um rund 1,8 Billionen Dollar zu erhöhen. Es sichert auch die Finanzierung des SNAP-Lebensmittelsubventionsprogramms bis zum nächsten September, wodurch Unterbrechungen auch bei einem weiteren Shutdown verhindert werden.