US-Präsident Donald Trump zum Iran-Waffenstillstand: "Es ist nur Zeitverschwendung, sich mit ihnen auseinanderzusetzen"

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Es sieht so aus, als seien alle Hoffnungen auf ein Ende des Konflikts im Nahen Osten erneut zunichte gemacht, denn über Nacht starteten die Vereinigten Staaten Angriffe auf den Iran. Diese Angriffe wurden von US-Präsident Donald Trump während seines Auftritts auf dem NATO-Forum in Ankara, Türkei, bestätigt, wo er behauptet, sein Land habe "sehr heftig" gegen das Land im Nahen Osten angegriffen.

Laut Sky News beantwortete Trump Fragen der Medien während eines Treffens mit NATO-Chef Mark Rutte, in dem er sagte: "Sie sind krank. Mit ihnen stimmt etwas nicht", bezüglich der Iraner, nachdem Iran trotz eines Waffenstillstands Angriffe auf US-Truppen gestartet hat, damit das Land um seinen ehemaligen Führer trauern konnte.

Trump erklärte: "Wir sagten: 'Geh und mach deine Beerdigungssachen', und stattdessen haben sie gestern angefangen, Raketen und Schiffe abzuschießen. Also haben wir sie letzte Nacht sehr hart getroffen." Er fügte hinzu: "Ich habe ihnen gesagt, jedes Mal, wenn du zuschlägst, schlagen wir zu. Dann sind sie natürlich schmutzige Spieler, also gehen sie auf alle los. Also mögen wir sie nicht, ich mag sie nicht, und sie sind böse Menschen."

Der US-Präsident erklärte außerdem : "Ich glaube nicht, dass sie überhaupt wissen, was sie tun", als er nach dem Stand eines Friedensabkommens mit dem Land gefragt wurde, und stellte außerdem fest: "Das sind böse, kranke Menschen, und wir müssen sie loswerden – sie sind Krebs. Sie sind Krebs. Und weißt du, was du machst? Du musst den Krebs früh weglassen."

Trump hat ausdrücklich erklärt, dass der Waffenstillstand beendet ist , da "es nur Zeitverschwendung ist, mit ihnen umzugehen", auch wenn der US-Führer hinzugefügt hat: "Ich spreche mit unseren Verhandlungsführern, sie wollen verhandeln."

Dies geschieht zu einer Zeit, in der die USA und Iran sich eigentlich in einer 60-tägigen Waffenstillstandsphase befinden, die am 17. Juni begann. Bisher sind nur drei Wochen dieses Zeitraums vergangen, und schon jetzt: "Soweit es mich betrifft, ist es vorbei", wie Trump erwähnt.