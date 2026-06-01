US-politische Kommentatoren dürfen keinen Besuch im Vereinigten Königreich besuchen

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Die US-Politikkommentatoren Hasan Piker und Cenk Uygur wurden angeblich wegen der Kritik des Duos an Israel von der Einreise ins Vereinigte Königreich ausgeschlossen. Sowohl Uygur als auch Piker sind für ihre starken Ansichten zum Staat und anderen politischen Themen bekannt und haben jeweils behauptet, ihre Visa vor einem Besuch in der britischen Hauptstadt widerrufen zu haben.

Uygur schrieb, dass er beim SXSW London auftreten wird, das diese Woche beginnen soll. "Ich wurde aus Großbritannien verbannt. Ich versuchte, einen Flug nach London zu nehmen, um an der SXSW London teilzunehmen und eine Rede in Oxford zu halten. Ich wurde gesperrt, weil ich Israel kritisiert habe. Sind wir jetzt noch frei? Das ist Unterdrückung westlicher Bürger durch unsere eigenen Regierungen im Namen eines anderen Landes!" schrieb Uygur auf Twitter/X (über TheGuardian).

Als Antwort auf Uygurs Tweet sagte Piker: "Das Vereinigte Königreich hat auch mein Visum widerrufen. Alles auf Geheiß Israels. Der Westen verrät 'liberale Werte' für eine genozidale faschistische ausländische Regierung. Bald werden wir alle Israel sein."

Uygur sollte außerdem einen Vortrag bei der Oxford Union halten, der nicht mehr stattfinden wird. Obwohl diese Entscheidung von Pikers und Uygurs Gegnern in der Politik mit einigen Jubeln aufgenommen wurde, scheint es, dass die Ideen der Meinungsfreiheit übergangen wurden, was wahrscheinlich nicht positiv ist, egal auf welcher Seite man steht.