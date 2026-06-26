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Obwohl Präsident Donald Trump Millionen von Dollar in die Renovierungsarbeiten des Reflecting Pool in Washington D.C. investierte, scheint das ikonische Wahrzeichen gerade noch schlechter davor geworden zu sein. Die Pläne, die Algen im Becken zu beseitigen, sind nicht erfolgreich gewesen, und nun beginnt die neue Poolliner, die unter Wasser angebracht wurde, auszufransen und zu reißen, sodass das Wahrzeichen gelinde gesagt etwas rau ist.

Trump und Regierungsbehörden argumentieren weiterhin, dass das Aussehen des Pools nicht auf schlechte Renovierungsmaßnahmen zurückzuführen ist, sondern statt auf Vandalismus zu einem Verfall geführt hat, wobei die jüngste Entwicklung in dieser Hinsicht vom stellvertretenden Betriebsleiter des US National Park Service, Frank Lands, stammt, der in einer Gerichtsakte aussagte.

Laut BBC News behauptet Lands, dass der Schaden "einschließlich einer Dichtmasse über dem Schaumdichtmittel, der mit einem scharfen Messer oder Rasiermesser aufgeschnitten wurde, sowie die Zerstörung des delaminierenden Oberflächenmaterials." Er fügt hinzu, dass etwa 70 Zaunpfosten in den Pool geworfen wurden, aber es gibt keine Informationen darüber, wann dieser Vandalismus stattfand, und ebenso wurden keine Täter genannt (vielleicht ist der ehemalige Olympionike David Hearn diesmal also sicher...).

Was als Nächstes für das Becken ansteht, gibt es Pläne, es nach den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli erneut zu entleeren, um laut Lands "Reparaturen durchzuführen, einschließlich Bewertungen und der Reparatur von Schäden an der Auskleidung ".