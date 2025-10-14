US-Nachrichtenagenturen weigern sich, sich an die neuen Regeln des Pentagons zu halten, nur offizielle Informationen zu berichten

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass große amerikanische Nachrichtenorganisationen sich weigern, sich an die neuen Regeln des Pentagons zu halten, die ihren Zugang einschränken und Verpflichtungen verlangen, keine unbefugten Informationen zu erhalten. Die New York Times, Reuters, AP News und andere führende Medien argumentieren, dass die Politik den verfassungsmäßigen Presseschutz untergräbt und Journalisten daran hindert, frei über Militäroperationen zu berichten. Das Verteidigungsministerium beharrt darauf, dass die Maßnahmen die nationale Sicherheit schützen, aber Redakteure bezeichnen sie als übermäßig restriktiv und beispiellos und warnen, dass sie die öffentliche Aufsicht über die Maßnahmen der Regierung ersticken könnten. Während einige Randgruppen die Regeln akzeptiert haben, schwören die Mainstream-Medien, weiterhin unabhängig zu berichten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den unten stehenden Beiträgen oder unter dem folgenden Link tun. Go!