US-Mann muss sich wegen tödlicher Messerattacke auf ukrainischen Flüchtling im Zug vor Gericht verantworten

HQ

Es ist sehr traurig, vor einem Krieg zu fliehen, nur um in einem neuen gefangen zu sein. So erging es diese Woche einer ukrainischen Frau, die kurz zuvor auf der Suche nach einem Neuanfang in den Vereinigten Staaten angekommen war. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie sie in einen Zug in North Carolina einstieg und sich auf ihr Handy konzentrierte, bevor ein Mann hinter ihr plötzlich mit einem Messer angegriffen wurde. Jetzt wurde der Mann in einem Fall, der schnell nationale Aufmerksamkeit erregt hat, auf Bundesebene angeklagt. Der Verdächtige war bereits auf staatlicher Ebene angeklagt worden, muss sich nun aber zusätzlich wegen Mordes in öffentlichen Verkehrsmitteln verantworten, was mit der Todesstrafe geahndet werden kann. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Los!