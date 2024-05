US-Kinokassen: The Fall Guy hat keinen fliegenden Start hingelegt

HQ

Der Action-Liebesfilm The Fall Guy hat an den US-Kinokassen keinen fliegenden Start hingelegt. Unter der Leitung von Ryan Gosling und Emily Blunt spielte der Film am Eröffnungstag 10,4 Millionen US-Dollar ein (einschließlich 3 Millionen US-Dollar in der Vorpremiere am Donnerstagabend) in 4.002 Kinos.

Ursprünglich sollte der Film am Wochenende 30 bis 35 Millionen US-Dollar einspielen, aber die Schätzungen wurden nun auf 28 Millionen US-Dollar gesenkt. Zum Glück für Universal kostet der Blockbuster 130 bis 150 Millionen Dollar.

Wenn es um kritische Reaktionen geht, sieht es etwas optimistischer aus. The Fall Guy hat derzeit eine Bewertung von 7,3/10 auf IMDb und eine Bewertung von 83% auf Rotten Tomatoes.

Danke, Abwechslung.