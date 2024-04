US-Kinokassen: Monkey Man ist der große Newcomer der Woche, während The First Omen Schwierigkeiten hat, zu beeindrucken

HQ

Godzilla x Kong konnte diese Woche an den US-Kinokassen die Newcomer Monkey Man und The First Omen in Schach halten. Er hat diese Position gehalten, obwohl er im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einer Woche um erstaunliche 77% gefallen ist.

Das stärkste Debüt der Woche ist Dev Patels Monkey Man, der es schaffte, am Freitag und in der Vorschau am Donnerstagabend 4,2 Millionen Dollar einzuspielen. Es wird erwartet, dass der Actionfilm am dreitägigen Wochenende 10,5 Millionen US-Dollar in 3.029 Kinos einspielen wird.

The First Omen hingegen hatte einen weniger beeindruckenden Start. Das Horror-Prequel spielte am Freitag und in den Vorpremieren 3,2 Millionen Dollar ein. Es wurde prognostiziert, dass der Film an seinem Eröffnungswochenende 14 Millionen Dollar einspielen würde, aber jetzt könnte er Glück haben, die 10-Millionen-Dollar-Marke zu knacken.

