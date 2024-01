US-Kinokassen: Mean Girls weiterhin an der Spitze

HQ

Mean Girls ist auf dem besten Weg, eine zweite Woche an der Spitze der US-Kinokassen zu verbringen. Die musikalische Teenie-Komödie spielte am Freitag 3,2 Millionen US-Dollar in 3.826 Kinos ein und wird bis zum Ende des Wochenendes voraussichtlich 11 Millionen US-Dollar einspielen. Damit wird sich der Inlandsbrutto auf 49 Millionen US-Dollar belaufen.

Der einzige Newcomer der Woche, I.S.S., hat Mühe, eine große Bedrohung darzustellen, da er am Eröffnungstag 1,2 Millionen Dollar in 2.520 Kinos einspielte. Der Sci-Fi-Thriller mit Ariana DeBose und Chris Messina in den Hauptrollen hat negative Kritiken erhalten und soll am Wochenende nur 3,3 Millionen Dollar einspielen.

Hinter Mean Girls wird erwartet, dass The Beekeeper von Amazon MGM mit geschätzten 8,4 Millionen US-Dollar den zweiten Platz belegt und Wonka mit 6,7 Millionen US-Dollar den dritten Platz knacken will.

Danke, Abwechslung.