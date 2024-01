US-Kinokassen: Mean Girls verbringt eine weitere Woche unangefochten

HQ

Während der Januar in Bezug auf neue Kinostarts weiterhin ein leeres Ödland ist, hat sich Mean Girls wieder an die Spitze der US-Kinokassen geklammert.

In der dritten Woche in den Kinos soll die Musical-Komödie weitere 6,7 Millionen US-Dollar in der Region einspielen, was einem Gesamteinspielergebnis von 60 Millionen US-Dollar entsprechen würde. Dies ist die niedrigste Nr. 1-Veröffentlichung seit Top Gun: Maverick, das an seinem 15. Wochenende im September 2022 wieder an die Spitze der Charts zurückkehrte.

Es wird erwartet, dass The Beekeeper von Amazon MGM in dieser Woche mit geschätzten 6,4 Millionen US-Dollar den zweiten Platz belegt. Der Actionfilm mit Jason Statham unter der Hauptrolle sieht so aus, als würde er an den US-Kinokassen die 40-Millionen-Dollar-Marke überschreiten. In seiner siebten Woche in den Kinos wird Universals Wonka wahrscheinlich mit 5 Millionen Dollar auf dem dritten Platz landen. Wonka nähert sich nun der weltweiten Erwirtschaftung von 550 Millionen US-Dollar.

Danke, Abwechslung.