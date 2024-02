US-Kinokassen: Madame Web ist der neueste Superhelden-Flop

HQ

Madame Web dürfte der erste große Superhelden-Flop des Jahres 2024 werden. Der Film, der vierte in Sonys Spider-Man-Universum, soll an sechs Tagen 24 Millionen US-Dollar einspielen. Dies wäre eine der schwächsten Eröffnungen für einen Film mit einer Marvel-Figur in der Hauptrolle, obwohl er nicht als Teil des Marvel Cinematic Universe angesehen wird.

Der Film mit Dakota Johnson hat nicht nur an den Kinokassen schlecht abgeschnitten, sondern wurde auch von Fans und Kritikern schlecht aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Madame Web derzeit eine Bewertung von 3,8/10 auf IMDb und eine Bewertung von 13% auf Rotten Tomatoes.

Danke, The Hollywood Reporter.