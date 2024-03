US-Kinokassen: Kung Fu Panda 4 und Dune: Part Two dominieren weiterhin

HQ

Kung Fu Panda 4 und Dune: Part Two sind weiterhin stark an den US-Kinokassen.

Kung Fu Panda 4 sieht so aus, als ob es der Spitzenreiter für das Wochenende sein wird, wobei es an seinem zweiten Wochenende voraussichtlich 31,5 Millionen US-Dollar generieren wird. Dies würde einen Rückgang von 46 % im Vergleich zu den ziemlich beeindruckenden 57,9 Millionen US-Dollar bedeuten.

Dune: Part Two hingegen liegt knapp dahinter und spielte am Freitag 8,1 Millionen US-Dollar ein. Die Sci-Fi-Fortsetzung, die sich nun an ihrem dritten Wochenende befindet, hat im Vergleich zur letzten Woche nur einen Rückgang von rund 33 % verzeichnet. Der Film hat sich bereits als Monstererfolg erwiesen und weltweit fast 400 Millionen Dollar eingespielt.

Ein neuer Film, der diese Woche in den Charts landet, ist das Drama Arthur the King mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Es wird prognostiziert, dass der Film auf dem dritten Platz starten wird, wobei er an diesem Wochenende voraussichtlich rund 8 Millionen US-Dollar einspielen wird. Basierend auf dem Sachbuch Arthur - Der Hund, der den Dschungel durchquerte, um ein Zuhause zu finden, spielte der Film am Eröffnungstag 3 Millionen Dollar an 3.003 Drehorten ein.

