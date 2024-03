US-Kinokassen: Kung Fu Panda 4 ist der stärkste Starttag für die Serie seit ihrem Debüt im Jahr 2008

HQ

Obwohl mehrere Filme im Jahr 2024 an den US-Kinokassen zu kämpfen hatten, hat Kung Fu Panda 4 den stärksten Eröffnungstag für die Reihe seit dem Original im Jahr 2008 erreicht.

Die animierte Komödie spielte am Eröffnungstag und am Donnerstagabend 19,4 Millionen US-Dollar in 4.035 Kinos ein. Zum Vergleich: Der Originalfilm spielte seit seiner Premiere 20 Millionen Dollar ein, was nicht allzu weit vor dem vierten Film liegt. Kung Fu Panda 4 wird bis zum Ende des Eröffnungswochenendes voraussichtlich 55 Millionen US-Dollar einspielen.

Es wird erwartet, dass Dune: Part Two an diesem Wochenende den zweiten Platz belegt. Die Sci-Fi-Fortsetzung spielte am Freitag 12,3 Millionen US-Dollar ein, was einem Rückgang von 62% im Vergleich zum Start letzte Woche entspricht. Der Film hat nun bereits die 108 Millionen US-Dollar übertroffen, die das Original an den US-Kinokassen eingespielt hat, und liegt weltweit bei 223,3 Millionen US-Dollar.

Auf dem dritten Platz befindet sich ein weiterer Newcomer in dieser Woche, Lionsgates neuester Horrorfilm Imaginary. Trotz einiger sehr negativer Kritiken konnte der Film am Eröffnungstag an 3.118 Orten 3,6 Millionen Dollar einspielen. Es wird erwartet, dass es am Wochenende 10 Millionen US-Dollar einspielen wird, was fast ausreicht, um das gesamte Produktionsbudget von 10-12 Millionen US-Dollar wieder hereinzuholen.

