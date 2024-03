US-Kinokassen: Godzilla x Kong: The New Empire generiert ein überragendes Debüt von 37 Millionen US-Dollar

HQ

Godzilla x Kong: The New Empire hat die US-Kinocharts mit einem Gesamtergebnis von 37 Millionen US-Dollar in 3.861 Kinos am Eröffnungstag geplündert. Damit liegt er über den Vorhersagen von Anfang dieser Woche, die dem Blockbuster einen Einspielwert von knapp über 50 Mio. $ voraussagten.

Dem Monsterfilm ist dieses Kunststück gelungen, obwohl er von den Kritikern gemischte Kritiken erhalten hat. Auf IMDb hat er derzeit eine Bewertung von 6,7/10 und auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 57%.

An anderer Stelle in den Charts will Ghostbusters: Frozen Empire den zweiten Platz belegen. Es wird prognostiziert, dass es 15,5 Mio. $ einspielen wird, was einem Rückgang von 65% gegenüber der letzten Woche entspricht.

