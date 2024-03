US-Kinokassen: Dune: Part Two sorgt für die bisher größte Eröffnung im Jahr 2024

HQ

Dune: Part Two hat das Eröffnungswochenende seines Vorgängers fast verdoppelt und sorgt für ein beeindruckendes Debüt an den US-Kinokassen. Die Sci-Fi-Fortsetzung spielte an ihrem Eröffnungswochenende 81 Millionen Dollar ein, was den Start des Originals von 41 Millionen Dollar locker übertrifft.

"Das ist ein hervorragender Auftakt für eine Science-Fiction-Fortsetzung", sagt David A. Gross von der Filmberatungsfirma Franchise Entertainment Research. "Das Publikum verbindet sich mit diesen menschlichen, verletzlichen [Charakteren]."

Der Film hat auch begeisterte Kritiken von Fans und Kritikern erhalten. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat er eine Bewertung von 94% auf Rotten Tomatoes und eine Punktzahl von 9/10 auf IMDb.

