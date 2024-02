US-Kinokassen: Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – zum Hashira Training peilt den zweiten Platz an

HQ

Diese Woche gab es in den US-Kinocharts drei Neuzugänge, aber es ist Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – zum Hashira-Training, das am stärksten abschneidet.

Die Veröffentlichung von Crunchyroll und Sony spielte am Freitag und in den Vorpremieren 5,5 Millionen US-Dollar ein und wird an ihrem Debütwochenende voraussichtlich zwischen 11 und 12 Millionen US-Dollar einspielen. Damit würde es auf den zweiten Platz in den Charts fallen, was nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass es zwei Episoden aus der Demon Slayer-TV-Serie präsentiert.

Die anderen Neuzugänge in dieser Woche sind das glaubensbasierte Drama "Ordinary Angels" und der von Ethan Coen inszenierte Film "Drive-Away Dolls". Ordinary Angels, der an 3.020 Orten gezeigt wurde, spielte am Freitag und in der Vorpremiere 2,3 Millionen US-Dollar ein und wird an seinem Debütwochenende voraussichtlich zwischen 5 und 7 Millionen US-Dollar einspielen. Drive-Away Dolls schneidet mit einem Start von 1,01 Millionen US-Dollar viel schlechter ab. Es wird prognostiziert, dass es nicht einmal schaffen wird, an seinem Eröffnungswochenende die 3-Millionen-Dollar-Marke zu überschreiten.

Danke, Abwechslung.