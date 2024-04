US-Kinokassen: Das Tennis-Drama "Challengers" will mit 15 Millionen US-Dollar auf den Platz kommen

HQ

Das Tennis-Drama "Challengers" ist auf dem besten Weg, an diesem Wochenende ein beeindruckendes 15-Millionen-Dollar-Debüt an den US-Kinokassen zu feiern. Der Film der Amazon MGM Studios spielte an seinem Eröffnungstag 6,2 Millionen US-Dollar in 3.477 Kinos ein und ist auf dem besten Weg, der Spitzenreiter des Wochenendes zu sein.

Wie Sie auf dem Poster unten sehen können, erweist sich der Film auch bei den Kritikern als Hit, da er auf Rotten Tomatoes eine gewisse frische Punktzahl von 88 % hat. Auf IMDb sind die Dinge ähnlich positiv, mit einer Punktzahl von 7,8/10.

An anderer Stelle in den Charts befindet sich der glaubensbasierte Film Unsung Hero, der mit einem Debüt von 3,7 Millionen Dollar in 2.823 Kinos auf dem zweiten Platz liegt. Der Rest der Top Fünf wird voraussichtlich Godzilla x Kong: The New Empire, Civil War und Abigail umfassen.

