US-Kinokassen: Bob Marley: One Love übertrifft Ausnahmen mit einem Einspielergebnis von 51 Millionen US-Dollar

HQ

Bob Marley: One Love von Paramount hat an den US-Kinokassen 51 Millionen Dollar eingespielt. Das musikalische Biopic, das am Valentinstag veröffentlicht wurde, hatte einen ähnlichen Start wie andere Filme des gleichen Genres, wie Rocketman und Elvis, und hat die Erwartungen weit übertroffen.

Wenn es um den internationalen Markt geht, hat One Love zusätzliche 29 Millionen US-Dollar eingenommen, was einem globalen Gesamtbrutto von 80 Millionen US-Dollar entspricht. Dies ist ein solider Anfang, wenn man bedenkt, dass das Produktionsbudget des Films 70 Millionen US-Dollar betrug. One Love debütierte auch in 13 verschiedenen globalen Märkten an der Spitze und stellte Rekorde für ein Musik-Biopic in Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern auf.

Danke, The Hollywood Reporter.