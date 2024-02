US-Kinokassen: Argylle hat Mühe, das Publikum mit einem 6,5-Millionen-Dollar-Debüt zu fesseln

HQ

Argylle scheint auf dem besten Weg zu sein, einer der ersten Kassenschlager des Jahres zu werden. Die Spionage-Actionkomödie spielte an ihrem Eröffnungstag an den US-Kinokassen nur 6,5 Millionen Dollar in 3.605 Kinos ein, was angesichts der Besetzung des Ensembles und des Budgets von 200 Millionen Dollar besonders enttäuschend ist.

Ein Grund, warum Apples Blockbuster Schwierigkeiten haben könnte, ist sein kritischer Konsens. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Argylle eine Bewertung von 6/10 auf IMDb und eine Bewertung von 34% auf Rotten Tomatoes.

Zu den Stars des Films gehören Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Henry Cavill, Sofia Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena und Samuel L. Jackson.

An anderer Stelle in den Kinocharts in dieser Woche werden The Beekeeper, Wonka, Mean Girls, Anyone but You und Migration mit Einspielergebnissen von rund 4 Millionen Dollar voraussichtlich die Top 5 bilden.

