US-Kinokassen: Abigail beißt sich in ein 4-Millionen-Dollar-Debüt

An diesem Wochenende gab es an den US-Kinokassen einen harten Wettbewerb zwischen zwei Newcomern: Universals Abigail und Lionsgates The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Der Vampirfilm Abigail hat am Ende einen Bissen von der Spitze genommen, mit einem Einspielergebnis von 4 Millionen US-Dollar am Eröffnungstag und Vorpremieren in 3.384 Kinos. Knapp dahinter folgte das Ministerium für unhöfliche Kriegsführung, das im gleichen Zeitraum 3,7 Millionen Dollar an 2.845 Standorten einnahm. Der dystopische Thriller Civil War von A24 war mit rund 3,3 Millionen Dollar der höchste Einspielerfolg des 19. April.

Laut Variety werden alle Filme während des dreitägigen Wochenendes voraussichtlich im niedrigen Zehner- oder hohen einstelligen Bereich einspielen.