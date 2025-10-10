HQ

Seit Monaten wird die Debatte über Tylenol und Schwangerschaft von US-Präsident Donald Trump und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. angeheizt, wobei beide werdende Mütter vor der Einnahme des gängigen Schmerzmittels warnen.

Am Donnerstag wiederholte Trump die Botschaft und forderte schwangere Frauen auf, "durchzuhalten", anstatt Tylenol zu verwenden, und bekräftigte damit eine Behauptung, die keine wissenschaftliche Grundlage hat. Dieses Thema wurde in letzter Zeit viel diskutiert, und unten finden Sie ein Beispiel dafür (Minute 26).

Nun eskalierte Kennedy, ein Verschwörungstheoretiker und Impfskeptiker ohne beruflichen Hintergrund in Wissenschaft oder Immunologie, die Kontroverse während einer Kabinettssitzung, indem er die frühkindliche Beschneidung mit Autismus in Verbindung brachte.

Er behauptete, dass Kinder, die sich dem Eingriff unterziehen, "mit hoher Wahrscheinlichkeit" an der Krankheit erkranken, weil sie danach Tylenol erhalten, eine Aussage, die einem Muster der Verbreitung medizinisch ungestützter Behauptungen folgt und nicht durch Beweise gestützt wird.

Als Gesundheitsminister hat er langjährige Beratungssysteme demontiert und Leitlinien gefördert, vor denen Wissenschaftler warnen, dass sie die Amerikaner gefährden könnten. Seine Geschichte umfasst falsche Behauptungen über Impfstoffe, COVID-19, drahtlose Technologie und andere Probleme der öffentlichen Gesundheit.