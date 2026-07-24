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Ein neuer Gesetzentwurf wurde von einem parteiübergreifenden Gesetzesabgeordnetenduo im US-Kongress eingebracht, der eine Killswitch bei KI fordert. Der demokratische Kongressabgeordnete Ted Lieu und der republikanische Kongressabgeordnete Nathaniel Moran sagten, dass der AI Kill Switch Act nach dem jüngsten Durchbruch von OpenAI-Modellen Gesetz verabschiedet wird.

"Die KI wird weiter voranschreiten, und das sollte sie auch. Stewardship bedeutet, sicherzustellen, dass Menschen die Fähigkeit behalten, die von uns gebaute Technologie zu kontrollieren", sagte Moran über BBC News. Der Kill Switch Act würde dem Department of Homeland Security die Befugnis geben, ein Privatunternehmen anzuweisen, sein KI-Modell oder -Tool abzuschalten. Sie würde außerdem verlangen, dass KI-Unternehmen "die technische Fähigkeit zur Drosselung, Aussetzung oder Abschaltung der KI aufrechterhalten."

OpenAI hat kürzlich zugegeben, dass einige seiner Modelle abtrünnig geworden sind und sich in ein großes Repository mit Code-Informationen gehackt haben. Vertreter von OpenAI haben nicht sofort auf eine Stellungnahme reagiert. Derzeit haben Unternehmen, die in den USA KI-Modelle herstellen, zugestimmt, die US-Regierung zu prüfen und Tools zu teilen, aber es besteht keine Verpflichtung, einen Notfallschalter dafür zu haben. Wenn das neue Gesetz Gesetz verabschiedet wird, würde sich das ändern. Außerdem würde das Gesetz vorschreiben, dass KI-Unternehmen Vorfälle und Ausfälle der Regierung melden, sowie einen offiziellen Rahmen dafür, wie das Unternehmen auf einen solchen Vorfall reagiert.