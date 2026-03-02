US-Flugzeuge wegen des Iran-Konflikts aus Spanien ausgeschlossen

HQ

Fünfzehn US-Flugzeuge haben die gemeinsam betriebenen Militärbasen Rota und Moron im Süden Spaniens nach den US-israelischen Angriffen auf den Iran am Wochenende verlassen, so Flugverfolgungsdaten von FlightRadar24.

US-Flugzeuge // Shutterstock

Der spanische Außenminister José Manuel Albares bestätigte, dass Madrid seine Basen (obwohl sie gemeinsam mit den USA betrieben werden) nicht für offensive Operationen gegen den Iran nutzen werde, die Spanien öffentlich verurteilt hat. Mindestens sieben der Flugzeuge landeten auf der Ramstein Air Base, während andere nach Südfrankreich oder zu unverfolgten Zielen flogen.

Verteidigungsministerin Margarita Robles stellte klar, dass die Flugzeuge, hauptsächlich Boeing KC-135 Stratotanker Lufttanker, dauerhaft in Spanien stationiert sind. Die Entscheidung steht im Gegensatz zu Großbritannien, das nach iranischen Raketenangriffen die Nutzung seiner Stützpunkte für Abwehrangriffe der USA genehmigt hat. Albares betonte, dass spanische Stützpunkte nur im Rahmen von Vereinbarungen genutzt würden, die mit der Charta der Vereinten Nationen übereinstimmen...

Wie Albares heute erklärte (über elDiario.es):

Spanische Stützpunkte werden für diese Operation nicht genutzt und werden auch nicht für etwas genutzt, das nicht im Abkommen mit den Vereinigten Staaten enthalten ist, oder für etwas, das nicht mit der Charta der Vereinten Nationen übereinstimmt.