US-Armee löscht Beitrag, in dem Soldaten in Deutschland aufgefordert werden, Hilfe bei lokalen Lebensmittelbanken zu suchen

Die U.S. Army Garrison Bavaria hat still und leise den Abschnitt ihrer Website gelöscht, in dem Soldaten und zivilem Personal geraten wurde, sich an deutsche Lebensmittelbanken zu wenden, da der Shutdown der US-Regierung weiterhin den Betrieb auf ausländischen Stützpunkten stört.

Der inzwischen entfernte Abschnitt, der ursprünglich Teil der offiziellen "Shutdown Guidance" der Garnison war, listete mehrere lokale Hilfsorganisationen (darunter Tafel Deutschland, Foodsharing e.V. und Essen für Alle) als Ressourcen für das Personal auf, das mit Ernährungsunsicherheit zu kämpfen hat. Es wurde sogar vorgeschlagen, die deutsche App Too Good To Go zu verwenden, die vergünstigte Lebensmittel anbietet, um Abfall zu reduzieren.

Armee entfernt Anleitungen, nachdem sie sich online verbreitet haben

Der Beitrag wurde innerhalb weniger Stunden entfernt, nachdem Screenshots online kursierten. Archivierte Versionen von der Wayback Machine zeigen, dass die Liste früher am Tag verfügbar war, bevor sie durch eine aktualisierte Version ersetzt wurde, die alle Verweise auf Lebensmittelbanken wegließ.

Die U.S. Army Garrison Bavaria, die vier große Stützpunkte beaufsichtigt und rund 40.000 Soldaten und Zivilisten unterstützt, hat sich nicht dazu geäußert, warum die Informationen entfernt wurden. Die Leitlinien enthielten auch Links für Notkredite und Beurlaubungsanweisungen, um dem Personal bei der Bewältigung der Auswirkungen des Shutdowns zu helfen.

Der Vorfall unterstreicht die wachsende Besorgnis über die Ernährungsunsicherheit unter US-Militärfamilien im Ausland, da sich der Shutdown hinzieht. Während das Weiße Haus eine vorübergehende Finanzierung gesichert hat, um die Soldaten im aktiven Dienst weiter bezahlen zu können, bleiben Tausende von Zivilangestellten ohne Bezahlung, und für einen kurzen Moment schien die Armee zu erkennen, dass sogar ihre eigene Gemeinde Hilfe von außen benötigen könnte.