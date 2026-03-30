US-Abgeordnete fordern Taiwan auf, einen Verteidigungshaushalt von 40 Milliarden Dollar zu verabschieden

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US-Abgeordnete, die Taiwan besuchen, haben das Parlament aufgefordert, ein ins Stocken geratenes Verteidigungsbudget von 40 Milliarden Dollar zu verabschieden, und warnen, dass Verzögerungen die Fähigkeit der Insel untergraben könnten, dem wachsenden chinesischen Druck entgegenzuwirken.

Die vorgeschlagene Ausgabenerhöhung, die von Präsident Lai Ching-te vorgeschlagen wurde, bleibt trotz anhaltender militärischer Spannungen in der Region in einem von der Opposition kontrollierten Parlament blockiert.

Der republikanische Senator John Curtis, Teil einer parteiübergreifenden Delegation, sagte, der Haushalt sei "wichtig" und betonte, dass die Unterstützung der Vereinigten Staaten mit der Erwartung einhergeht, dass Taiwan auch seine eigenen Verteidigungsfähigkeiten stärkt.

Washington ist Taipehs Hauptwaffenlieferant und bereitet ein zusätzliches Waffenpaket im Wert von rund 14 Milliarden Dollar vor, das zu bestehenden bereits vom Parlament genehmigten taiwanesischen Abkommen hinzukommt.

US-Beamte äußerten zudem Besorgnis über die verstärkte chinesische Militäraktivität rund um die Insel und warnten vor einem höheren Risiko von Fehleinschätzungen. Peking, das Taiwan als sein Territorium beansprucht, bekräftigte seine Ablehnung offizieller Kontakte zwischen den USA und Taipeh.