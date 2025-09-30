Ursula von der Leyen begrüßt Trumps Gaza-Friedensplan

HQ

US-Präsident Donald Trump gab heute bekannt, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen von den USA unterstützten Friedensplan zur Beendigung des Krieges in Gaza gebilligt hat. Nun hat die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ihre Unterstützung für die jüngste Friedensinitiative zum Ausdruck gebracht. "Wir begrüßen das Engagement von Präsident Donald Trump, den Krieg in Gaza zu beenden. Ermutigen Sie alle Beteiligten, diese Chance jetzt zu ergreifen. Die EU ist bereit, einen Beitrag zu leisten", schrieb sie zu X. "Die Feindseligkeiten sollten mit sofortiger humanitärer Hilfe für die Bevölkerung in Gaza und der sofortigen Freilassung aller Geiseln beendet werden." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!