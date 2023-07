Ursprünglicher Super Mario RPG-Regisseur, der nicht am Remake beteiligt war

HQ

Für diejenigen, die sich fragen, ob das ursprüngliche Entwicklerteam an der Neuverfilmung von Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars beteiligt sein wird (die dieses Mal einfach den Titel Super Mario RPG trägt), wurde jetzt bestätigt, dass einer der Co-Regisseure nicht an dem Projekt beteiligt ist und nicht bei der Erstellung des Remakes hilft.

Wie in einem Tweet erwähnt, hat Chihiro Fujioka, der zuvor Co-Regisseur des SNES-Originaltitels war, gesagt, dass er "nicht an dem Remake beteiligt" ist, aber dass er "sehr überrascht und erfreut über die Neuigkeiten ist!"

Dies geschah, nachdem ein Fan Fujioka gefragt hatte, ob er Teil des Projekts sei, nachdem der japanische Entwickler (nach der Übersetzung) erwähnt hatte, dass er sich "wirklich darauf freut, zu sehen, wie sich das Gefühl verschiedener Minispiele und Felder entwickelt!"

Super Mario RPG wird am 17. November 2023 auf der Nintendo Switch als Teil des Line-ups aus der Sunset-Ära debütieren.