Ursprüngliche Dialogzeilen der Puppe aus Bloodborne waren weniger kryptisch

Der Dataminer Lance McDonald hat überarbeitete Dialogzeilen in Bloodborne wiederhergestellt, um uns einen Einblick in den Entwicklungsstand des Cthulhu-Action-RPGs zu gewähren. Sein neuester Fund dreht sich um die Puppe, der wir im zentralen Hub des Spiels, dem "Hunter's Dream", begegnen. Sie führt uns in der finalen Spielversion sehr kryptisch in das Game ein und dient zum Aufleveln der Charakterwerte.

Die Dialogzeilen, die der Modder zum Laufen bekommen hat, stammen aus der Alpha-Version von Bloodborne, sie zeigen uns also einen Einblick in eine frühere, unfertige Version des Spiels. Dementsprechend waren bestimmte Konzepte noch nicht so gut oder auf andere Art und Weise herausgearbeitet. Ohne zu tief in die Hintergrundgeschichte des Titels einzutauchen zu wollen, kann man durchaus sehen, dass die Puppe ursprünglich sehr viel klarere Bemerkungen abgibt.

Dieser Charakter benutzt deutliche Wertungen und kommentiert unser Handeln mit Betonungen und Gegenfragen. Sie hätte sich sogar dazu gehäußert, wenn ihr sie attackiert und wäre anschließend tot geblieben (die Möglichkeit zum Aufleveln gäbe es aber dennoch). Wer sich stark für das Spiel interessiert, sollte sich das Material (und viele weitere, spannende Videos von McDonald) genauer ansehen, um mehr über die Welt von Bloodborne und ihre Charaktere zu lernen.

Quelle: Kotaku.