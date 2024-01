Ursprünglich war Jodie Foster für die Rolle der Prinzessin Leia vorgesehen

HQ

Es ist fast unmöglich, an die verstorbene Carrie Fisher zu denken, ohne an Prinzessin Leia zu denken. Sie war (und ist) wirklich die Weltraumkönigin, hinter der die meisten Menschen auf der ganzen Welt stehen können. Aber anfangs war sie nicht die erste Wahl für die Rolle, das war... Jodie Foster.

Dies verriet sie selbst, als sie Jimmy Fallons The Tonight Show besuchte. Zu dieser Zeit konnte sie es nicht tun, da sie bereits für den Disney-Film Candleshoe gecastet wurde, mit dem sie anstelle von Star Wars:

weitermachen wollte

"Ich hatte einen Konflikt, ich drehte einen Disney-Film und ich wollte einfach nicht aus dem Disney-Film aussteigen, weil ich bereits unter Vertrag stand. Also habe ich es nicht getan."

Fisher hat so ziemlich die ganze Welt verzaubert und dazu beigetragen, dass Star Wars zu dem Phänomen wurde, das es bis heute ist, was Foster anerkennt. Sie sagte auch, dass es ihr schwer fallen würde, all die ikonischen Haarkreationen zu kreieren, die Leia schon immer hatte:

"Und sie haben einen tollen Job gemacht. Ich weiß nicht, wie gut ich gewesen wäre. Und ich hätte vielleicht andere Haare gehabt, weißt du? Ich hätte mich für eine Ananas entscheiden können."

Foster spielt derzeit die Hauptrolle in True Detective: Night Country auf HBO Max und hat eine großartige Karriere in ihrem Leben genossen, aber es macht immer noch Spaß, darüber nachzudenken, wie ganz anders die Dinge ausgegangen wären, wenn sie Prinzessin Leia gewesen wäre.