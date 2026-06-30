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Urgroßmutter nach heftigem Vorfall aus allen Sainsbury's-Geschäften ausgeschlossen

Sie besteht darauf, dass die Strafe unfair sei, und legt nun gegen die Entscheidung des Händlers Berufung ein.

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Einer 79-jährigen Frau im Vereinigten Königreich wurde der Besuch aller Sainsbury's- und Argos-Filialen im Land verboten. Die Entscheidung hat viel Aufmerksamkeit erregt, seit die Frau beschlossen hat, gegen das Verbot Berufung einzulegen, mit der Begründung, sie sei unfair behandelt worden.

Die Frau, Rita Seymour, berichtet, dass die Situation entstand, als sie versuchte, ein Rubbellos zu kaufen. Laut ihrer Aussage wurde sie fälschlicherweise des Diebstahls von Waren beschuldigt, woraufhin es zu einem Streit mit dem Personal kam.

"Ich bin nicht der Schuldige, ich war nicht gemein zu ihr. Ich bin [fast] 80 Jahre alt, ich würde mit niemandem Ärger machen. Ich bin mein ganzes Leben im Kundenservice gewesen und wurde noch nie so angesprochen."

Sie gibt zu, während der Auseinandersetzung die Körperkamera eines Mitarbeiters getroffen zu haben, bestreitet jedoch, in ähnliche Vorfälle verwickelt gewesen zu sein.

Sainsbury's steht jedoch zu seiner Entscheidung und erklärt, dass die Suspendierung auf mehreren unangemessenen Vorfällen im Laufe der Zeit beruht. Das Unternehmen betont, dass die Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden oberste Priorität hat.

Urgroßmutter nach heftigem Vorfall aus allen Sainsbury's-Geschäften ausgeschlossen

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