Urban Legend in Form eines Reboots wiederbelebt

HQ

I Know What You Did Last Summer war erst der Anfang, denn jetzt hat Sony angekündigt, dass es auch Urban Legend wiederbeleben wird, ein weiteres altes Juwel aus den 90er Jahren, das unter anderem einen jungen Jared Leto in einer der Hauptrollen neben Tara Reid, Robert Englund und Alicia Witt hatte.

Laut The Hollywood Reporter wird das Reboot von Gary Dauberman produziert, der für Annabelle, The Nun und zuletzt die Verfilmung von Until Dawn bekannt ist, und soll das Konzept für ein modernes Publikum aktualisieren.

Für diejenigen unter euch, die sich nicht an den Originalfilm erinnern oder ihn vielleicht nicht gesehen haben: Es geht um einen Serienmörder, der sich für seine Taten von alten urbanen Legenden inspirieren lässt. Ein wirklich schöner 90er Jahre Klassiker.

Erinnern Sie sich an Urban Legend ?