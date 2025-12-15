Uranus und Neptun könnten im Inneren viel felsiger sein als bisher angenommen

HQ

Neue Forschungen der Universität Zürich legen nahe, dass Uranus und Neptun möglicherweise nicht genau der langjährigen Definition von "Eisriesen" entsprechen. Anstatt von Eis dominiert zu werden, könnten beide Planeten deutlich mehr Gestein in ihrem Inneren enthalten, als Wissenschaftler traditionell angenommen haben.

Mit einem neuen hybriden Modellierungsansatz, der physikbasierte und empirische Methoden kombiniert, erstellten Forscher unvoreingenommene Innensimulationen, die bestehende Gravitationsdaten übereinstimmen. Die Ergebnisse zeigen, dass Uranus und Neptun plausibel fels- oder wasserreich sein könnten, was die Idee infrage stellt, dass eine eislastige Zusammensetzung die einzige Erklärung für ihre Struktur ist.

Uranus und Neptun: Gesteins- oder Wasserreich

Die Studie bietet zudem neue Einblicke in die seltsamen Magnetfelder der Planeten, die hochgradig unregelmäßig und multipolar sind. Die Modelle deuten darauf hin, dass diese Felder in tiefen Schichten elektrisch geladenen oder "ionischen" Wassers erzeugt werden, wobei das Magnetfeld von Uranus tiefer bildet als das von Neptun.

Wissenschaftler betonen, dass kritischeDaten noch nicht bestimmen können, welche Innenmodelle korrekt sind, und heben die Notwendigkeit spezieller zukünftiger Missionen hervor, um die wahre Natur der geheimnisvollsten Planeten des Sonnensystems besser zu verstehen. Für weitere Informationen wurde die Studie in der Zeitschrift Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.