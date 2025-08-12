Uralter "Peniswurm" im Grand Canyon entdeckt

HQ

Im Grand Canyon wurde ein uraltes Fossil eines "Peniswurms" entdeckt. Die Entdeckung war das Ergebnis einer Expedition aus dem Jahr 2023, die kürzlich in Science Advances veröffentlicht wurde, und schloss sich den Erkenntnissen über winzige Überreste von Garnelen und anderen Meerestieren an.

Kraytdraco spectatus, ein Priapulid oder "Peniswurm", hat seinen Namen von dem Krayt-Drachenmonster in Star Wars. Ursprünglich war geplant, ihn Shai-Hulud zu nennen, nach Frank Herberts Dune und seinen Sandwürmern, aber der Name war bereits in Gebrauch.

Priapulide sind viel älter als die Genitalien, nach denen sie benannt sind, und insbesondere diese Art soll eine einziehbare Kehle haben und mit stacheligen Zähnen ausgekleidet sein. Er erhob sich vom Meeresboden, um seine Beute zu jagen, und verschlang alles, was er erreichen konnte.

Die Spezies könnte eines der frühesten Raubtiere der Erde sein, und nachdem ich mir das Video angesehen habe, das in den sozialen Medien von National Geographic gepostet wurde, bin ich froh, dass sie jetzt nicht mehr da sind, um an Fingern, Zehen und... alles andere, was auffallen könnte.

