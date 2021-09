Uralte Pixel-Art-Profilbilder aus den Xbox-360-Zeiten sind bald wieder verfügbar

HQ

Obwohl die Xbox Series eine hohe Verbreitungsgeschwindigkeit an den Tag legt, ist die Xbox 360 nach wie vor Microsofts meistverkaufte Konsole (mit über 85 Millionen Verkäufen, zählt Screenrant). 2005 hat Microsoft damit begonnen, das Xbox-Live-Netzwerk aufzubauen, was über die Jahre viele soziale Features einführte, darunter Avatare und die Erfolge. Die Spieler konnten außerdem Geld ausgeben, um sich spezielle Spielerbilder zu kaufen und in den Online-Lobbys aufzufallen.

Wer gute Erinnerungen an das eigene Profilbild hat, der wird sich vielleicht darüber freuen, dass diese Pixel-Art-Grafiken in besserer Qualität nun wieder verfügbar sind. Mitglieder des Xbox-Insiders-Programms dürfen bereits wieder auf die alten Inhalte zugreifen, doch alle anderen müssen noch warten. Das Ganze funktioniert natürlich auch nur dann, wenn euer Konto bereits bis zur Xbox 360 zurückgeht und ihr damals ein Profilbild eingestellt habt.

Quelle: Eden Marie, Engineering Lead von Microsoft, via Pure Xbox.