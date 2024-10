Uprising, um diesen Monat ein Action-Epos der koreanischen Dynastie auf Netflix zu bringen

Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Netflix ein neues Projekt, das zwar auf eine bestimmte Region und ein bestimmtes Publikum ausgerichtet ist, aber eine breitere Aufmerksamkeit erregt. Das bemerkenswerteste Projekt, das in diese Rechnung passt, ist Squid Game, und das hat zu einer kleinen Explosion der koreanischen Bemühungen um den Streamer geführt, da wir seitdem auch Chicken Nugget gesehen haben, und der nächste wird ein Film namens Uprising sein.

Das ist viel weniger albern als die Chicken Nugget -Serie, aber nicht weniger überzeugend. Es ist ein Film, der in der Zeit der Joseon-Dynastie in der Geschichte Koreas spielt und zwei Kindheitsfreunden folgt, die sich nach einem Krieg auf gegnerischen Seiten wiederfinden und gegeneinander antreten. Unnötig zu erwähnen, dass dieser Film einer ist, auf den man achten sollte, wenn man historische Epen mag, die in Asien spielen.

Uprising wird am 11. Oktober auf Netflix debütieren und Sie können sich unten einen Trailer dazu ansehen.