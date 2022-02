Upgrade-Optionen für Cyberpunk 2077 auf Current-Gen-Plattformen verfügbar, technische Details

HQ

Cyberpunk 2077 ist ab sofort auf Xbox Series und Playstation 5 verfügbar. Wer das Spiel auf den alten Konsolen noch nicht zurückgegeben hat, wird ohne zusätzliche Kosten auf die Current-Gen-Variante aufrüsten dürfen. Auf der PS5 müsst ihr die entsprechende Version selbstständig aus dem Shop herunterladen (in der Xbox-Gerätefamilie übernimmt das Microsoft für euch). Speicherstände können zwischen PS4 und PS5 übertragen werden, allerdings müsst ihr sie dazu manuell aus dem PS4-Spiel heraus (Version 1.5 muss installiert sein) auf die Server von CD Projekt Red laden. Nur auf diese Weise könnt ihr sie auf eurer PS5 wieder herunterladen. Wenn ihr Fragen zum Upgrade-Vorgang habt, findet ihr auf dieser Webseite eine ausführliche Erklärung.

HQ

Auf PS5 und Xbox Series (X) stehen für Cyberpunk 2077 jeweils zwei Darstellungsmodi zur Verfügung. Im Performance-Modus wird bei einer hochskalierten 4K-Auflösung eine Bildrate von 60 fps angepeilt, allerdings sind Framerate-Einbußen zu erwarten. Der Raytracing-Modus halbiert die Bildrate, um dafür lokale Schatten und mehr Grafikdetails darzustellen. Auf der Xbox Series S läuft das Sci-Fi-Rollenspiel mit 30 Bildern pro Sekunde, bei einer Auflösung von 1440p. Unten findet ihr euch Gameplay aus allen drei Konsolenversionen.

Wie in diesem Artikel beschrieben, ist Cyberpunk 2077 mit Spielversion 1.5 in der Lage, auf Xbox Series und Playstation 5 verbesserte KI-Routinen zu simulieren. Im Vergleich zu den alten Konsolen soll man zudem angeblich "verbesserte grafische Details" bemerken können. Auf der PS5 wird der Dualsense-Controller eingebunden, was sowohl auf die Vibrationsfunktionen als auch auf den integrierten Lautsprecher zutrifft.

HQ

HQ

Quelle: CD Projekt Red.