Update: Wreckfest brettert in 4K-Auflösung mit bis zu 60 fps über Xbox Series

Die Anzahl der Spiele, die auf den neueren Konsolen weniger stotternd in höheren Auflösungsbereichen unterwegs sind, nimmt ständig zu. Aus Finnland erhalten wir die Nachricht, dass die Xbox-Series-X-Version des Arcade-Rennspiels Wreckfest dank eines neuen Updates nun sowohl 60 Bilder pro Sekunde als auch 4K-Auflösung unterstützt. Die Xbox Series S spielt das Spiel mit einer Bildrate von 30 fps ab und schummelt die Auflösung anscheinend ebenfalls auf 4K-Gefilde.

"Wir haben gute Nachrichten für die Besitzer der neuen, glänzenden Xbox Series X. Wir freuen uns, euch mitteilen zu können, dass wir diese seriöse Hardware speziell unterstützen [...], was bedeutet, dass ihr von nun an Wreckfest mit 60 fps in der vollen 4K-Pracht genießen werdet. Offensichtlich machen 60 fps einen signifikanten Unterschied in einem Rennspiel aus. Wenn ihr also das Glück habt, eine Series X zu besitzen, worauf wartet ihr noch?"

Im neuen Update gibt es noch ein paar weitere Überraschungen, darunter das Turnier "Woodland Dash" und ein kostenloses Auto, der Hammerhead RS. Um mehr Informationen darüber zu erhalten, klickt auf diesen Link. Wreckfest wurde 2018 für den PC gestartet und kam 2019 auf Playstation 4 und Xbox One raus. Ob PS5-Besitzer in Zukunft ebenfalls von solchen Verbesserungen profitieren, ist zurzeit unklar.