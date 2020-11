Update v1.1.0 für Super Mario 3D All-Stars ist ab sofort verfügbar

You're watching Werben

Nintendo hat diese Woche die Spielversion v1.1.0 für Super Mario 3D All-Stars veröffentlicht, die ab sofort kostenlos auf der Nintendo Switch zum Download bereitsteht. Zu den hinzugefügten Funktionen gehören erweiterte Kameraeinstellungen für alle drei Titel, die Unterstützung des Nintendo-Gamecube-Controllers in Super Mario Sunshine und einige allgemeine Korrekturen. Um euren Gamecube-Controller an die Switch anzuschließen, benötigt ihr einen separat erhältlichen Adapter und ihr müsst zwingend im Docking-Modus spielen, wenn ihr das Gerät nutzen wollt - auf einer Switch Lite funktioniert es nicht. Gleichzeitig müsst ihr darauf achten, dass eventuell nicht alle Bildschirmanzeigen von Super Mario Sunshine in Super Mario 3D All-Stars den exakten Tasten des Gamecube-Controllers entsprechen.