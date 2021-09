Update v1.03 passt Kamera in Scarlet Nexus an

Vor ein paar Tagen sind Gerüchte aufgekommen, denen zufolge Bandai Namcos kommendem JRPG Scarlet Nexus zur Veröffentlichung Ende des Monats in den Xbox Game Pass...

Am 25. Juni erscheint das futuristische Anime-Rollenspiel Scarlet Nexus auf PC und Konsolen. Um schon im Vorfeld der E3 auf die bevorstehende Veröffentlichung des Titels...

Bandai Namco veröffentlicht rockigen Eröffnungsfilm von Scarlet Nexus

am 6. Mai 2021 um 17:37 NEWS. Von Jonas Mäki

Am 25. Juni könnt mit einer von zwei spielbaren Hauptfiguren in Scarlet Nexus seltsame Monster bekämpfen. Das "Brainpunk"-Actionspiel wird in eineinhalb Monaten...