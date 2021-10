Update- und DLC-Pläne von Blue Reflection: Second Light bekannt, Demos spielbar

HQ

Zwei Wochen vor dem Start von Blue Reflection: Second Light können Spieler auf PS4 und Nintendo Switch eine Demoversion des JRPGs ausprobieren. Dort warten zwei Abschnitte auf euch, die euch näher mit den verschiedenen Spielmechaniken (Erkundung, Kampf und die Herstellung von Gegenständen) vertraut machen. 4 Gigabyte ist die Testversion groß, die ihr euch ab sofort aus den jeweiligen Online-Shops laden könnt.

Zum einen erlebt ihr den Prolog, über den wir bereits vor einigen Wochen sprechen konnten. Wenn ihr diesen Bereich abgeschlossen habt, schaltet ihr für das finale Spiel einige Anpassungsgegenstände frei. Neben dem Prolog gibt es noch einen Einblick aus dem späteren Spielverlauf. Statt vier Mädchen versammeln sich dort bereits acht der zehn Mädchen und ihr seid Level 28.

Gust Studios hat diese Woche außerdem Post-Launch- und DLC-Pläne kommuniziert. Nach der Veröffentlichung sind neue Einstellungen geplant, die an den Fotomodus anschließen. Am 23. November werden Wasserfarben-und Schraffur-Filter verfügbar und am 21. Dezember gelangt ein komplettes Fotostudio (und weitere Rahmen/Posen) in das Spiel. Zu Weihnachten erhält Blue Reflection: Second Light zudem den Schwierigkeitsgrad "Must Die", bei dem die herausfordernden Gegner mehr Gegenstände fallenlassen. Ab dem 14. Januar stehen ein Pixel-Filter und neue Posen für euch bereit.

Aus den Informationen für Vorbesteller geht hervor, dass alle zehn Mädchen aus Blue Reflection: Second Light bis Ende des Jahres zwei Sets an kostenpflichtigen Kostümen erhalten. Noch vor 2022 wird zudem ein zusätzliches Event verfügbar gemacht, ehe Gust Studios bis Ende Januar zwei Premium-Dungeons und eine Crafting-Funktion nachreicht, für die ihr ebenfalls extra zahlen müsst.

