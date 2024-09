Update: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse größtenteils verschrottet, wird wahrscheinlich nicht vor 2027 veröffentlicht

HQ

Nach dem Cliffhanger-Ende von Spider-Man: Across the Spider-Verse, gefolgt von dem Versprechen, den nächsten Film weniger als ein Jahr später zu sehen, waren die Fans ziemlich enttäuscht, als Spider-Man: Beyond the Spider-Verse auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Jetzt haben wir noch schlimmere Nachrichten vom bekannten Insider Jeff Sneider. Sneider glaubt, dass der größte Teil von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse bei Sony aus kreativen Gründen verworfen wurde, wodurch die Veröffentlichung des Films auf frühestens 2027 verschoben wurde.

Natürlich ist dies keine offizielle Erklärung von Sony, daher können wir dies noch nicht als absolute Tatsache betrachten, aber es ist kein gutes Zeichen. Außerdem haben wir seit geraumer Zeit nichts Offizielles über den Film gehört, abgesehen von seiner Verzögerung, und so fragt man sich, was hinter den Kulissen vor sich geht.

UPDATE: Bis heute Morgen hat der Komponist von Spider-Man: Beyond the Spider-Verse behauptet, dass Sneiders Informationen ungenau sein könnten. In einem Beitrag auf X/Twitter hat Daniel Pemberton dargelegt, dass wir vielleicht nicht alle glauben sollten, was wir online gelesen haben. Möglicherweise ist dies eine gute Nachricht für alle, die nicht bereit sind, bis 2027 auf den Abschluss einer Filmtrilogie zu warten, die 2018 begann.