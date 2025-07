Update - Nicht der dritte Teil: The Game Kitchen bereitet die Ankündigung des Vinyl-OST von Blasphemous 2 für nächste Woche vor

Update: Obwohl wir dachten, es sei ein Teaser für etwas Größeres, scheint es, dass die wagemutigsten Forscher von Reddit das Rätsel gelöst haben, das The Game Kitchen heute Nachmittag erwartet hat. Anscheinend ist das, was sie vorbereiten, nicht die Ankündigung eines dritten Blasphemous-Spiels, sondern die Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Laced Records, einer Firma, die Vinyl-Editionen von hochwertigen Videospiel-Soundtracks herstellt. Die Ankündigung würde für eine Vinyl-Edition des Soundtracks von Blasphemous 2 sein.

The Game Kitchen engagiert sich für die Arbeit von Künstlern und gegen KI

Gerade wegen des Bildes, mit dem sie den Teaser des Soundtracks gemacht haben, gab es Nutzer in sozialen Netzwerken, die in Frage stellten, ob dieses Bild mit KI erstellt wurde oder nicht. In der offiziellen Darstellung heißt es, dass in der Arbeit des Studios nichts mit künstlicher Intelligenz gemacht wurde und dass sie sich der Arbeit der Künstler verschrieben haben.

[Ursprüngliche Nachricht]

Als Mauricio García, Director von The Game Kitchen, letztes Jahr davon ausging, dass Blasphemous 3 erscheinen würde, "es passiert im selben Jahr, in dem Half-Life 3 erscheint", hielten wir das eher für einen lustigen Scherz in der entspannten Atmosphäre des IndieDevDay 2024, der dieses Jahr zum BCN Game Fest wird. Wenn Sie den Beweis benötigen, können Sie den Zeitstempel des Videos auf 4:40 vorspulen.

HQ

Die Gerüchte über einen dritten Teil der Valve-Franchise gewinnen jedoch an Fahrt (es ist sogar von einer Ankündigung in diesem Sommer die Rede ), und vielleicht ist der endgültige Hinweis darauf, dass The Game Kitchen einen Vorsprung hat... durch die Ankündigung von Blasphemous 3.

Zumindest sieht es so aus, als würden wir es in einer Woche sehen. Der offizielle Account des sevillanischen Studios hat in den sozialen Netzwerken ein Bild einer gotischen Kathedrale veröffentlicht, wie sie in den beiden Metroidvania-Teilen des Büßers zu sehen ist, die das Studio weltberühmt gemacht haben. Die Nachricht ruft zum nächsten Donnerstag, den 17. Juli um 15:00 MESZ/14:00 BST für etwas auf, das nur als dritter Teil von Blasphemous bezeichnet werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Ankündigung nicht unbedingt eine Veröffentlichung in diesem Jahr bedeutet, da The Game Kitchen auch sein Herz und seine Seele in die Fertigstellung seiner eigenen Version des Ninja Gaiden-Universums für Dotemu mit Ninja Gaiden: Ragebound steckt. Eines sind wir uns jedoch sicher: Wenn es soweit ist, werden wir wieder das Mea Culpa schwingen und den blutigen Helm aufsetzen, denn das Wunder wird wieder wirken.