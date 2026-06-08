Update: Nein, Marvel's Blade wurde nicht gestrichen

HQ

Update: Grubb behauptet, seine Worte seien missverstanden worden: "Es ist nicht tot"

Anscheinend war das alles nur ein Missverständnis. Jeff Grubb selbst erklärt nun in einem neuen Tweet, dass seine angebliche Behauptung über die Absetzung von Marvel's Blade rein spekulativ war. "Es gibt Gründe, warum wir es nicht gesehen haben, aber diese Gründe sind nicht, weil es Probleme mit dem Spiel gibt. Nicht tot."

Es scheint, dass in diesem Fall keine Nachricht gute Nachrichten sind. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mehr über Marvel's Blade zu hören, wenn Arkane Lyon bereit ist, es zu enthüllen.

[Originalnachricht]

Mitten in all den gestrigen Bestätigungen und großen Ankündigungen auf der Xbox Games Showcase fielen auch einige bemerkenswerte Abwesenheiten auf. Am auffälligsten war der von Marvel's Blade, den frühe Gerüchte in diesem Monat besagten, dass wir ihn auf der Microsoft-Veranstaltung sehen würden. Allerdings scheint es nun so, dass einer der verlässlichsten Insider der aktuellen Szene, der Journalist Jeff Grubb von Giant Bomb, vorschlägt, dass das Spiel kürzlich abgesagt wurde und dass wir es weder gestern gesehen haben noch in Zukunft sehen werden.

Das mag natürlich rein spekulativ sein, aber Grubb hat sich als gut informiert über die aktuellen Entwicklungen bei Xbox erwiesen. Als Regisseur Dinga Bakaba die Spieler im vergangenen Dezember um Geduld bat, um ein ganz 'besonderes' Spiel zu liefern, war die Situation ganz anders. Jetzt, mit der laufenden Umstrukturierung, die Asha Sharma über die gesamte Marke durchführt, Marvel's Blade und deren unregelmäßige Entwicklung passen vielleicht nicht mehr so gut in ihre Zukunftspläne.

Natürlich sind dies keine angenehmen Nachrichten, und wir hoffen, bald eine offizielle Bestätigung des tatsächlichen Status des Spiels zu erhalten. Marvel's Blade sollte eine Originalgeschichte sein, die auf der gesamten Hintergrundgeschichte der Figur basiert, und nicht eine Adaption der Comics oder der bekannten Wesley-Snipes-Filme oder ein Tie-in mit dem Filmprojekt (das ebenfalls jahrelang auf dem Spiel stand) mit Mahershala Ali als Figur bei Marvel Studios.

Glaubst du, dass Marvel's Blade abgesagt wurde? War es ein Projekt, das Sie genau verfolgt haben?