Update halbiert die Speichermenge von Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator überfliegt als Nächstes Frankreich und Benelux-Beneluxstaaten

am 29. Januar 2021 um 14:42 NEWS. Von Jonas Mäki

Auf Twitch haben Asobo Studios und Microsoft darüber gesprochen, was sie als Nächstes in Microsoft Flight Simulator vorhaben. Während im Hintergrund weiterhin an den...