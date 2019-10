Update führt Season Pass in World War Z ein

World War Z wurde diese Woche mit einem neuen Update ausgestattet, das pünktlich zu Halloween Spieler zurück ins Koop-Spektakel locken soll. "Kill it with Fire" heißt der Patch, der zwei neue Missionen einführt. Einmal werden wir ins Herz von New York City geführt, im anderen Szenario müssen wir aus Moskau entkommen. Obendrein steht ein Flammenwerfer zur Verfügung, mit denen wir die Z-Horden flambieren werden, wenn sie uns zu nahe kommen. Vielspieler werden sich darüber freuen, dass Saber Interactive die Prestige-Option freigeschaltet hat, mit der ihr eure Fortschritte teilweise zurücksetzen könnt, um neue Belohnungen zu ergattern.

Außerdem stellen die Entwickler einen Season Pass vor, der alle aktuellen und kommenden Zusatzinhalte enthält. Die beiden DLC-Packs Lobo und Biohazard sind bereits verfügbar, dazu gesellen sich alle kommenden Charakter- und Waffen-Pakete, sowie drei PvE-Missionen, die im Frühjahr 2020 erscheinen sollen. Für das weitere Jahr plant das Studio weiterhin Crossplay-Support, einen Horde-Modus und weitere Zombies. Hoffentlich kommt das alles noch bis Ende des Jahres.