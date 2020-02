Update entfernt häufig kritisierte Funktion von Death Stranding

Wie vielen anderen hat Death Stranding auch uns sehr gut gefallen (siehe unsere Kritik), doch das Spiel hat zweifellos einige Mängel. Was Fans damals wie heute gleichermaßen auf die Nerven ging, ist die kleine Videosequenz, die jedes Mal abspielt, wenn wir uns einem GD-Gebiet nähern. Kojima Productions hat nun endlich ein Update veröffentlicht, das es uns ermöglicht, diese Sequenz zu deaktivieren. Schaut dazu nach dem Herunterladen der aktuellen Spielversion einfach in den Einstellung nach. Das langsame Aufbauen des Odradek-Sensors ist eine künstlerische Barriere, die Spieler darauf aufmerksam machen soll, dass sie sich und Sam in Gefahr bringen. Doch wer lang genug gespielt hat, der wird das bereits an anderen Elementen ausmachen können.