Update des Berichts: Erste Eindrücke von Superman sehen jetzt positiv aus

Berichte über die Testvorführungen für James Gunns bevorstehendes Superman Reboot waren überall zu hören. Anfangs deuteten einige Hollywood-Insider an, dass das Feedback nicht gerade positiv ausgefallen sei, und es wurden Vergleiche mit Filmen wie "Die Mumie" und "Captain America: The First Avenger" gezogen. Neuere Updates haben jedoch ein viel rosigeres Bild gezeichnet. Laut einer neuen Quelle über Comicbookmovie.com wurde der Film als "gut auf Guardians of the Galaxy-Niveau " beschrieben, was darauf hindeutet, dass er mehr mit Gunns Marvel-Erfolg gemeinsam haben könnte, als ursprünglich angenommen.

Trotz einiger unfertiger VFX beeindruckte der Film Berichten zufolge viele, die an der Testvorführung teilnahmen, wobei viele die Gesamtqualität lobten und optimistisch waren, was die endgültige Veröffentlichung angeht. Die gemischten Reaktionen werfen jedoch die Frage auf, wie viel Gewicht wir diesen Berichten beimessen können, zumal sogar behauptet wird, dass überhaupt keine Test-Screenings stattgefunden haben. Monate vor der Veröffentlichung kann man mit Sicherheit sagen, dass die Fans immer noch im Dunkeln tappen.

Interessanterweise hat Gunn bestätigt, dass der Film zwar etwas von dem Charme hat, der Guardians of the Galaxy zu einem Hit gemacht hat, aber er hat bestätigt, dass Superman sich im Ton deutlich unterscheiden werden. Vorbei sind die komödiantischen Akzente und ikonischen Soundtracks, für die er bekannt ist, da er eine geerdetere und ernsthaftere Darstellung des geliebten Superhelden schaffen möchte, während er immer noch Momente des Humors einfließen lässt. Da die Meinungen immer noch geteilt sind, bleibt nur noch, auf die finale Veröffentlichung zu warten und selbst zu entscheiden.

Was sind Ihre Erwartungen an das neue Superman ?