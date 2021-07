Update bringt neue Inhalte für Grounded von Obsidian Entertainment

Grounded ist ein Survival-Spiel der etwas anderen Art. Geschrumpfte Kinder kämpfen in einem idyllischen Garten gegen allerlei Bedrohungen, darunter riesige Insekten und Vögel. Nun hat der an den Film "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft" angelehnte Titel ein Update namens "Shroom and Doom" erhalten, das diverse Neuerungen einführt.

Unter anderem ist es nun möglich, aus gesammelten Pilzen spektakuläre Dinge wie ein mittelalterliches Schloss zu bauen. Ebenfalls neu ist die Option, "Haustiere" zu halten. Der bekannte Spinnen-Boss Broodmother wurde massiv überarbeitet und soll ab sofort deutlich bedrohlicher wirken.

Ein Eintrag auf der offiziellen Xbox-Seite listet alle Features im Detail auf. Aktuell kann der Early-Access-Titel auf dem PC, per Xbox Game Preview oder über den Xbox Game Pass bezogen werden.